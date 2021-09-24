勞動部勞動力發展署中彰投分署為鼓舞首批出征的15職類65名選手，24日舉行選手誓師大會。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

第51屆全國技能競賽將於9月29日到12月4日展開，勞動部勞動力發展署中彰投分署為鼓舞首批出征的15職類65名選手，24日舉行選手誓師大會，為鼓舞士氣，分署長林淑媛為選手授旗，象徵選手必能旗開得勝，勉勵選手不要自我設限，應勇敢接受挑戰，以金牌為目標全力以赴，爭取最高榮譽。

林淑媛指出，透過每年辦理的技能競賽，提供專業舞台，讓各職類青年好手同場競技，是職業訓練與技職教育的年度盛事，今年雖然受到疫情影響，賽事延期並分流辦理，培訓選手的腳步卻是一刻也不停歇，感謝合作學校及企業的協助，在各方努力之下，不讓培訓進度受到影響，期盼選手們能發揮實力，勇往直前，拔得頭籌。

選手誓師代表由今年奪下中區分區賽CNC車床職類金牌的賴莛偉擔任，他在去年全國技能競賽中初試啼聲獲得全國第五名，今年再度挑戰，不負眾望在中區分區賽中奪金，面對即將到來的全國賽，積極備戰，希望再奪金牌。