資深媒體人彭文正。（資料照片）

論文門開箱

民眾黨立委高虹安日前與宅神朱學恒合唱「塔綠班之歌」，嘲諷民進黨支持者，引起熱議。資深媒體人彭文正今表示，高虹安之所以會被起底、被肉搜、被1450伺候，表示什麼？表示「打中了」，就是這首歌有影響力，挑一個弱女子高虹安下手，這就是1450做的事情！

民眾黨立委高虹安日前與宅神朱學恒合唱「塔綠班之歌」，嘲諷民進黨支持者。高虹安也於臉書回應，綠營指責她在撕裂族群，但真正撕裂族群製造對立，打造一言堂環境者，就是當前台灣民眾最痛恨的「塔綠班」。高虹安認為，這些人檢討她唱歌就使出洪荒之力，但對於政府防疫失當導致8百多人過世時，卻噤聲不語。

高虹安指出，「塔綠班」指的就是激進的民進黨支持者及資訊戰從業人員。這些人動輒在網路上出征不符合民進黨意的公民意見，現在還抓住一首打油歌就喊打喊殺，無限上綱的行為，正是坐實了民眾最痛恨的「塔綠班」。

高虹安說，有綠營人士批評高虹安的行為是撕裂族群，但其實真正在台灣撕裂族群的，就是把台灣打造成不健康一言堂環境的「塔綠班」。

對此，資深媒體人彭文正今（24）日在中天電視《論文門開箱》政論節目中表示，高虹安之所以會被起底、被肉搜、被1450伺候，表示什麼？表示「打中了」，就是這首歌有影響力，所以她會引起很多人群起圍攻，這是必然的結局，至於朱學恒是沒在怕！所以柿子挑軟的吃，挑一個弱女子高虹安下手，這就是1450做的事情！