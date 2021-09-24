地球人對宇宙所知甚少，但科學家長久以來都一直不遺餘力的研究著，無論是宇宙的演化歷程，或是各大行星的組成，都一直持續探究著，但外星生命的存在絕對是最令人好奇的；最新研究發現，科學家在銀河系的許多行星發現豐富的有機分子庫，這類有機分子和地球上形成生命的組成相同，這也讓他們愈發相信，銀河系可能真的存在除了人類以外的生命體。

《每日郵報》報導，英國里茲大學（University of Leeds）的科學家透過目前地表上最大，設立於智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡發現，在銀河系的年輕行星周圍有豐富的巨大有機分子庫。

這份研究發布於《天文物理期刊》增刊（The Astrophysical Journal Supplement Series），里茲大學的科學團隊觀察5個原行星盤中，就有4個存在關鍵有機分子，而這些分子和地球形成生命的成分相同，且比預期的數量還要多100倍。

該論文作者伊利博士（Dr.John Ilee）表示，在太空的各種環境都有發現這樣的巨大有積分子，在年輕行星周遭圍繞氣體和塵埃的原行星盤中，發現了這種分子，理論研究顯示，這些是地球形成生命不可或缺的原料，而在適合的情況下，它們就會產生糖、胺基酸，甚至是核糖核酸（RNA）的成分。

生物學家普遍認為，地球的生命起源是源於RNA，但這些分子的生成環境，距離非常遙遠，因此里茲大學的科學團隊仍需確認這些有機分子的確切位置與具體數量。