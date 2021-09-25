本土疫情趨緩，停業長達4個月的八大行業已遞交防疫規畫，盼能順利復業。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗覆蓋率至少要達60％，才會解封；經濟部規畫從業人員至少60％打過疫苗，而且在包廂內所有客人都要戴口罩。前民進黨立委沈富雄表示，同意八大行業60％的疫苗覆蓋率就解封，那麼全國也可以跟著解封了。

沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中表示，包括經濟部長王美花、還有衛福部長陳時中都鬆口了，八大行業的痛苦，大概他們感受到了。他們說，八大行業60％的疫苗覆蓋率，就要鬆綁，但指的是1劑疫苗，而不是2劑疫苗。

沈富雄覺得奇怪的是，60％的1劑疫苗覆蓋率，保護率是非常有限的，但是並不代表他反對八大行業解封。沈富雄認為，1劑疫苗的60％覆蓋率就解封，他不反對。但是現在全國已經50.8％的覆蓋率，和八大行業的60％覆蓋率，差了9.2％；而八大行業、阿公店的從業人員，若不包括顧客，和全國已經50.8％的覆蓋率，就差那麼一點點，但這兩個特殊行業，和我們一般老百姓風險的差別，他不相信只差9%。

沈富雄認為，若同意八大行業解封，也就是60％的疫苗覆蓋率就解封，如果可以成立，那麼目前全國就可以解封了。