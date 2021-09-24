林頌安發行原創作品。（MuCC藝能提供）

MV中與廖宥鈞合作。（MuCC藝能提供）

歌手林頌安近來發行原創作品《暫停．想你》 ，描寫女子在感情世界裡探索屬於自己的情感，有時在幻想中、有時又被拉回現實，輕鬆獨特曲調，音樂風貌讓人耳目一新。

林頌安拍過日本知名飲料廣告，也曾獲2019年台北48小時拍片計畫最佳女配角獎、MOD金片子影展入圍與MOD微電影最佳女主角獎。音樂新作是取材台北女子內心世界與現實之間的概念，完整闡述對愛情的期待與多重面向。

EP專輯共3首歌，9月中起每月釋出1首，首發〈暫停．想你〉主打情歌，音樂MV由「Mu藝能事務所」毛振銘統籌製作，以及創下千萬點閲率的蘇宣隼及呂紹禕導演共同執導，情感視覺滿點。

MV男主角找來近年在大陸發展順遂，在影集《第三佈局 塵沙惑》表現亮眼的廖宥鈞擔綱，2人在MV拍攝過程默契極佳，呈現愛戀的萌發初期，充滿各種期待與幻想，想像著對方心情、思念記憶種種片段。