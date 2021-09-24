「加拿大廣播公司」（CBC）等外媒24日報導，消息人士透露，中國大陸華為公司首席財務官孟晚舟已與美國司法部達成認罪協議，將於24日出庭時承認犯下部分「不當行為」，換取檢察官撤銷其他罪名，並有望在繳交罰款後獲得釋放。

「加拿大廣播公司」和《華爾街日報》（The Wall Street Journal），孟晚舟已與美國司法部達成協議，將在24日以視訊方式出庭應訊時，承認犯下部分「不當行為」，以換取檢察官推持並在稍後撤回電彙詐欺（wire fraud）和銀行詐欺（bank fraud）等罪名的指控，並讓她在繳交罰款後，得以返回闊別近3年的中國大陸。

「加拿大廣播公司」表示，孟晚舟目前人在加拿大，她將透過視訊，於美東時間24日下午1時（台灣時間25日凌晨1時），在美國紐約布魯克林聯邦法院出庭應訊。若紐約法院接受這筆交易，加拿大檢察官將在稍後於溫哥華法院出庭，以暫停對孟晚舟的引渡程序，讓她最快能在當天便解除軟禁。

華為創始人任正非的女兒孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場遭到逮捕，她被指控在針對華為與伊朗的業務上，曾向滙豐銀行提供誤導性資訊，並要求將她引渡至美國受審。對於美方的指控，孟晚舟始終堅稱自己無罪，目前在獲得保釋後，於受監視下居住在位於溫哥華的豪宅中。

「加拿大廣播公司」認為，此事將有望緩解各方的緊張關係，並讓2名被北京政府指控為間諜的加拿大民眾獲釋。