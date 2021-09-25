行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中24日再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。今天一早，面對媒體追問3+11報告相關問題時，陳時中僅表示「3+11跟800條人命什麼關係？」對此，網友怒批，「真的不演了耶，現在直接說沒關係」、「嘆為觀止！」

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中24日再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。不過，朝野協商時國民黨團總召費鴻泰表示不接受這份「3＋11」補充報告，國民黨團佔領了議場。

媒體今提問「今日3+11報告書好像跟國民黨要求不太一樣，還是沒有對3+11有做任何交代，也沒有針對3+11釀800多條人命道歉耶」，陳時中則是回應，「我跟你講，3+11跟800條人命有什麼關係？」

對此，PTT網友怒言，「厲害，直接不承認，這就是負責！」「真是無言以對」、「不可思議」、「真的不演了耶，現在直接說沒關係？」、「開始甩鍋了」、「這就是負責」、「真的負責」、「為什麼不用下臺？吃定人民奈何不了他們」、「去800的人的墳墓道歉吧」、「這個回答真是令人嘆為觀止」、「傲慢的政府」！