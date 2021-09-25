9月14日，知名演員龍劭華猝逝，享壽68歲，相驗死因為「疾病因素」。龍劭華有逾10年糖尿病史，而糖尿病常見的併發症之一就是心血管疾病，他的猝逝是因病奪命的冰山一角，如一整座冰山般的慢性病風暴早已悄悄籠罩全台！

台灣自五月爆發本土Covid-19疫情後，至9月21日累計死亡840例，死亡案例中，令人不安的現象就是高達九成有慢性病史，其中為數極少的3、40歲年輕死亡個案，也有近七成是慢性病患者。

「台灣10大死因除了事故傷害外，大部分都是慢性病，像心血管、糖尿病、高血壓等。」台大醫院社區醫學科主任詹其峰解釋，只要是非傳染性疾病（NCD），而且需要持續1年以上的醫療照顧，或導致日常生活功能限制，就可稱為慢性病，也因此癌症也歸類在慢性病裡。

台慢性病早死率 高於韓日星

最後階段臥床長達8.5年

世界衛生組織（WHO）為了評價各國對慢性病預防控制水準，定義了「慢性病早死率」指標。將30至69歲死亡率定義為「過早死亡」（編按：指過了30歲，但活不過70歲），一個國家因罹患四種慢性病（癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸系統疾病）而導致過早死亡率愈高，代表慢性病預防控制水準愈差，而台灣四種慢性病的過早死亡率為11.9％，幾乎有1成人無法活過70歲。

相比同為米食文化的亞洲國家日本、韓國、新加坡，他們的「慢性病過早死亡率」分別是8.3％、7.3％、9.5％。如果對比率差距無感，那麼就全球186個國家排名來看，韓國此數值最低，代表慢性病預防控制效果最好，排名全球第1；日本第4、新加坡12，至於自詡為醫療王國的台灣，排名則遠遠落在37名。

再來比較各國平均餘命，台灣的80.7歲，落後於日、韓、新加坡，若再扣除人生終點前無法自理的不健康年數，台灣的平均健康餘命只剩72.2年。

根據2020年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，台灣健康平均餘命在統計納入的63國中排名22，仍低於日、韓、新加坡。至於台灣的不健康餘命時間則來到新高的8.5年，換言之，台灣人的生命中約有10分之1年歲不健康、生活無法自理。

若能早點開始投資健康⋯⋯

電腦教父施振榮奉行養生

「我的心臟放了13根支架，是台灣的紀錄。」說這話的是現年76歲的宏碁集團創辦人施振榮，哪怕以這位電腦教父的地位不乏醫療資源，由於他曾有輕微中風和心肌梗塞，對健康議題很有感。

「健康都是屬於累積，實際上它是自發性的東西，健康不是靠他人，還是要靠自己。」施振榮說壓力是健康殺手，他回想過去曾因責任心等無形壓力大，加上沒運動，造成血管阻塞，「如果回到從前，會更注意健康的飲食。此外，原本就一直都很規律的生活，要再多安排一點運動，同時以輕鬆的心情讓工作壓力釋放。」

「生老病死一定會有，但不健康的日子愈短愈好。希望不健康餘年用天數，不是用年來計算，那是最理想。」他強調，我們引以為傲的平均壽命延長了，但不健康餘年也增長了。保持健康，利己利家人，尤其晚年生活品質會好一點，再來也不會拖累家人。

面對這場慢性病隱形風暴，不只是政府的責任，個人也必須趁早開始投資自己的健康存摺，才能避免一步步走向慢性病的路上。

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