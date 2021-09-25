世界銀行發布最新Groundswell報告，指出「氣候變遷」將成為強大的移民驅動因素。2050年前，全球六大地區的氣候移民數量將來到2.16億人！

報告指出，氣候變遷會影響民眾生計和地區宜居性，原因包括缺水加劇、作物生產力下降和海平面上升等。而接下來的10年內，也就是2030年前，部分地區就會開始產生影響，造成人民出走家園。然而，若「即刻」採取減碳行動，氣候移民規模將可減少多達80％。

其中，撒哈拉以南非洲可能會有多達8600萬內部氣候移民；東亞和太平洋地區有4900萬；南亞估計4000萬；北非預估1900萬；拉丁美洲約1700萬；東歐和中亞則是500萬。

世界銀行表示，減少全球碳排、實現巴黎協定的溫度目標，確實有助於緩解移民潮。此外，國家應納入具前瞻性、永續的氣候計畫，並為移民潮各階段做好準備，同時，投資氣候移民相關研究、模型等，以更好規劃應對政策。

美國有家庭以露營車四海為家，機動撤離

不過，氣候移民的現象，不只發生在前述脆弱國家，先進經濟體美國，也無法逃脫。根據國內流離失所問題監控中心（Internal Displacement Monitoring Center IDMC）數據，僅2020年，美國就有約171萬人因自然災害而流離失所。

《紐約時報》則預計，2070年前，全美恐怕約有2800萬人，將遇到燃燒面積相當於一個曼哈頓的大火，甚至在北加州，這可能每年都會發生；到2060年，海平面上升，則可能會使多達1300萬名沿海居民流離失所。

《紐約時報》近期也報導：「在路易斯安那州和密西西比州，由於艾達颶風摧毀電線，近100萬人缺乏電力和飲用水；在加州，大火威脅著塔霍湖，迫使數萬人逃離；在田納西州，洪災造成至少20人死亡；西北地區數以百計的人死於熱浪；在紐約市，短短幾個小時內就下了177.8毫米的雨，導致地下室中的人溺斃。」

野火、颶風、洪災、缺水...各氣候危機在美國輪番上陣，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，美國一位名為菲利普森（Joseph Philipson）的攝影師和他的女伴，在8月加州野火蔓延時，「開」著它的家，逃離該地。

原來，為了能機動撤離災害，他花了約6萬美元（約新台幣166萬）把舊黃色校車改裝成露營車後，就當成自己的家。櫥櫃、冰箱、洗衣機、淋浴間、床鋪等家具，一應俱全。菲利普森寧願四海為家，也不願住在充滿野火、乾旱威脅的地方。

不過，有小孩的家庭，恐怕就無法如此自由。北加州一位民眾Tracy，親自致電給《CNN》，表達她的擔憂。她與5歲的孫女，住在自己設計的房屋之中，原本認為這就是他們「永遠的家」，直到有天野火來襲，煙霧、大火掩蓋了太陽，雖然房屋並未損傷，但這駭人的景象，讓Tracy決心出走家園。但，更棘手的問題是：她該搬到哪裡？哪裡對她的孫女，會是安全的住所？

《CNN》指出，政府需要擬定相關計畫，幫助人們適當撤離氣候危險，否則，氣候移民只會擴大國家內的不平等，這同時也是世界銀行最新報告中，其中一項關鍵建議。而最重要的是，國家、企業和個人的減碳行動，必須「在此時此刻，立即啟動」。