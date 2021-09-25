10月即將到來，星座運勢網站「搜狐星座」分享，射手座、水瓶座、白羊座9月底桃花運開始提升，能夠認識許多條件不錯的異性，10月有機會和心儀的對象互通心意，脫離單身，順利展開交往。

▍1.射手座

射手座渴望遇到心靈契合的伴侶，兩個人能一起享受生活、探索新鮮事，每天過得幸福又快樂。射手座的桃花運一直都很好，身邊不乏追求者，9月底他們能遇到心動的對象，10月能與對方深入認識彼此，能夠成為一起冒險、一起歡笑的夥伴，射手座雖然追求自由自在的生活，但是一旦愛上一個人，就願意為了對方收起玩心，非常專情，不會輕易變心。

▍2.水瓶座

水瓶座前陣子的感情之路比較坎坷，雖然身邊一直有追求者，但是往往止於曖昧，無法進一步邁入交往關係，9月底若能調整自己的心態，用輕鬆的態度認識新朋友，就有機會遇到心儀的對象，只要主動出擊，對方就會給予正面的回應，兩人感情能迅速升溫，10月有望順利展開交往，進入甜蜜的熱戀期，今年冬天不用擔心沒人陪伴。

▍3.白羊座

白羊座近期的桃花運上升，10月會達到顛峰，只要是和感情相關的事，都能夠水到渠成，無論是表白、求婚，或是挽回感情、尋求諒解，都很容易成功，單身的白羊座這陣子一定要多多擴展社交圈，把握各式各樣認識新朋友的機會，遇到喜歡的對象可以主動一些，10月有機會和喜歡的對象邁入交往關係，展開甜蜜浪漫的戀情。