近年來食安問題頻傳，根據統計，有2成的孕婦擔心吃下肚子的食物，傷害腹中的寶寶，每天只吃白飯和少量蔬菜、水果，導致體重愈來愈輕。

就有一名32歲的外食族孕婦，自從懷孕後為了寶寶健康，開始注重食物的安全與健康，只要對食材來源有疑慮或添加化學成分的食品都不敢吃，懷孕24週產檢時，醫師告知胎兒體重是標準值的7%，也就是說體型偏小；而且媽媽的體重只增加了3公斤，因此建議她要調整飲食方式及補充營養素，以避免胎兒營養不良引發早產風險。

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明表示，過去比較常見的是孕婦因擔心自己或胎兒體重過重而偏食或懼食，但近年來因環境污染及食安問題比較多，讓孕婦擔心肚裡胎兒健康而害怕吃下太多不安全的食物，長期下來卻引發了懼食問題，估計人數激增了2成。

牛津大學生化博士、高雄師範大學副教授許惇偉則指出，一般食物中的化學物質殘留物或者是重金屬，的確已被證實不利胎兒健康。由於動物和農作物會接觸到環境中的塑化劑、殺蟲劑及戴奧辛等化學物質，若是長期吸收累積，進而在一般食物中含有這些環境賀爾蒙污染物時，這些環境荷爾蒙和胎兒的生殖系統關係非常大。

李世明進一步說明，胎兒的健康完全來自於媽媽孕期所補充的營養，因此，孕婦除了要攝取足夠的營養，更要注意食物的來源，建議選則沒有污染的天然食材或乳源，絕對要避免參雜其他化學或重金屬物質，才能確保媽媽和胎兒的健康。許惇偉補充說明，孕期若能選擇有機認證的食品和補充品，避免農藥和重金屬殘留，就能兼顧營養充足和飲食安全。

李世明最後提醒，孕婦在懷孕期間應該避免過胖或是減重，體重正常變化控制在增加原體重的1/4（約10～12公斤），更不該懼食或偏食，建議可以在醫師或營養師的建議下，選擇市面上孕婦專用營養補充品，以獲取天然又健康的營養素。