日前新聞媒體報導，兄弟象「一代象」球星王光輝因為肝癌病逝，年僅56歲。看到這則新聞的當下，相信有許多讀者跟小編有著同樣的想法：「也太年輕了吧，真的是好可怕的肝癌！」確實，肝癌堪稱「無聲的殺手」，近幾年已躍居國人癌症死因之首，除了王光輝外，兩岸三地也有不少影視名人同樣因為肝癌病逝，諸如：香港藝人吳孟達、著名作家金庸、台灣歌手薛岳、台灣歌手安鈞璨等。

其中，安鈞璨更僅有31歲，而這也透露出另一個更嚴重的警訊：「肝癌恐有『年輕化』的趨勢！」事實上，根據最新研究發現，罹患肝癌患者有過半不到60歲，向來是威脅國人健康的大敵，無怪乎被喻為「國病」。

本周小花平台《專題報導》從兩岸三地影視名人罹患肝癌的話題為切入點，進一步與讀者探討：罹患肝病更嚴重者轉為肝癌，真的傷身又傷財，怎麼保比較好？

顧好自己的肝 醫師籲避開6大危險因子

有關前述罹患肝癌病逝的兩岸三地影視名人中，除了著名作家金庸的年紀較為年長、享耆壽94歲外，其餘人的年紀都不大，包括：香港藝人吳孟達的70歲、台灣歌手薛岳的36歲及台灣歌手安鈞璨的31歲。

根據衛福部最新統計指出，去（109）年全台灣死於慢性肝病、肝硬化及肝癌者有11737人，其中慢性肝病和肝硬化位居國人主要死因第10位、死亡人數有3964人。此外，尤其值得一提的是，肝癌佔國人主要癌症死因的第2位，其中有超過6成皆為男性，約佔所有癌症死亡人數的15.5％，也就是每6個癌症患者中，就有1人是死於肝癌，比例可說是相當高，不得不防！

據了解，除了台灣外，周遭的亞洲國家諸如：中國大陸、香港、日本及南韓等，肝癌盛行率也都相當高；專科醫師特別提醒，包括：B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝及酒精性肝炎等，都是肝癌致病的危險因子，如果置之不理或是加以忽視，小心「肝炎、肝硬化、肝癌」3部曲找上身，尤其要注意如果是肝炎病毒帶原者如果又愛喝酒，不僅增加罹患肝癌風險且致死率會更高。

除了前述的本身是B型、C型肝炎帶原者及愛喝酒的危險因子外，以下另外整理罹患肝癌的其他主要危險因子：

其一、本身帶有家族遺傳基因病史者。

其二、本身是病毒性或是非病毒性的慢性肝臟疾病患者，主要就是肝纖維化和

肝硬化。

其三、經常食用受黃麴毒素污染的食物，像是發霉的花生、大豆等。

其四、自行使用不當藥物，包括：未經醫師處方的成藥或是草藥等。

至於如何從日常生活中遠離肝癌？其實，最好的方式就是從飲食控制和均衡運動著手。衛福部國健署極力呼籲，有飲酒習慣者要戒酒、體型肥胖者要減肥，謹記減重口訣：「聰明吃、快樂動、天天量體重」、並配合每周至少150分鐘（2小時30分）中等強度的規律運動，大聲向肝癌說「不」！（更多資訊可至國民健康署「健康九九網」https://health99.hpa.gov.tw/下載使用。）

肝病傷身又傷財，掌握3險種教你聰明保！

「肝病可說是多重重大傷病的起頭病，保險一定要保好！」對於肝病投保相關問題，小花平台保險顧問殷殷提醒：「愈早投保愈好，千萬不要等到檢查結果異常才想到要投保，到那時可能就來不及了……」，尤其C型肝炎的核保判定通常較B型肝炎更為嚴格，一般來說，基於風險考量，多數保險公司都會直接拒保；因此，不論是要規劃防癌險或是其他醫療險，最重要的是，一定要及早投保。

面對癌症已連續39年位居國人10大死因之首、繼續蟬連不墜，儼然已為國內民眾身心健康的最大威脅。說到防癌保險，相信你也買了不少，但是你真的知道該怎麼選？又是否都有理賠？以下整理針對癌症可以獲得理賠的險種：