央行再度出重手打房，針對六都與新竹縣市等八大熱區取消第2戶房貸寬限期，外界認為「有警示作用」，但是效果不大，房產專家Sway則表示，「找乾淨人頭來綁」，照樣有寬限期，一個家庭通常有老爸老媽、先生太太、兒子女兒，這樣共6戶而且是第1戶，央行只管第2戶，就換人頭登記，他還痛批央行有管跟沒管一樣。

央行加碼打炒房，祭出八縣市特定地區貸款第二戶不得有寬限期，Sway在臉書發文表示，只要投資客買單，建商照樣賣房根本沒影響，投資客在交屋前脫手，給不給寬限期都沒差。

Sway認為，真要管就「家戶綁定第二戶限貸」，或是通殺全面取消，否則軟弱無用。他說，一個家庭通常有老爸老媽、先生太太、兒子女兒，這樣共6戶都可以是第1戶，央行只管第2戶，那就換人登記，找乾淨人頭來綁，照樣有寬限期，痛批央行有管跟沒管一樣，根本在騙小孩。

中國時報報導，中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明表示，民眾購買第2戶常是為幫子女置產、換置新屋，或因異地工作而購屋，這都不是在炒房，央行不准在貸款上有寬限期，實在欠缺合理性。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也指出，近年房市火熱，炒風從蛋黃轉往蛋白的狀況愈發嚴重，也讓央行決定再次出手，本次政策除衝擊多戶持有的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，預估短期內資本較小的建商與投資客將受到影響。