振興五倍券數位綁定與加碼券登記進入第3天，經濟部統計目前已有超過325萬人數位綁定；有民眾詢問綁定後能否取消或轉移綁定，行政院政務委員唐鳳24日表示，並無此規畫。民眾黨立委蔡壁如不滿指出，9.7億做不出一個取消/更改鍵嗎？唐鳳神話再度被戳破。

蔡壁如24日在臉書貼文指出，五倍券平台，除了五倍券之外，8種部會加碼券，每個人可以選4種，使用、領取、消費方式複雜，有的要綁定身分證、登入APP領取，有的限制只能用台灣Pay消費，讓人眼花瞭亂，也難怪一堆民眾搶快選錯、想重選。蔡壁如不滿表示，到底為什麼綁定後就不能更改或加選？唐鳳說得不清不楚，只說「昨天已與業者進行討論，基本上，不太可能要求所有業者都讓民眾取消」，到底討論了什麼？難道9.7億做不出一個取消/更改鍵嗎？25日紙本券開始預約，網站當機塞車會不會再度發生？

蔡壁如質疑，從三倍券平台、口罩預約平台、疫苗預約平台，到這次五倍券平台，全部都是關貿公司得標，卻一次次大當機，唐鳳催券的影片懂得默默下架，官股佔比4成多的關貿公司屢次當機，難道不用被下架？

網友回應說，「不能更改真的很討厭，弄錯意思都沒辦法改。」、「真的有夠亂。」、「規則裡面一堆話術，根本看到霧煞煞，就不信長輩們能搞懂這遊戲。」