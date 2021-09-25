曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅風波，不僅被官方重罰40億台幣天價罰款，連如日中天演藝事業也一夕崩塌，近日官方更頒布一系列的整改令，包括禁止劣跡藝人轉移陣地復出，等同把范冰冰復出路徹底堵死，前景堪憂。然而范冰冰也不是省油的燈，昨(24日)晚間粉絲團又曝光多張她參加晚宴活動照片，但粉絲評論兩極，更有人痛心留言范冰冰是連攝影師都請不起了嗎？

即便復出之路困難重重，現年40歲的范冰冰仍不放棄每個露面機會，昨(24日)以貝雷帽外加白色套裝的優雅打扮現身2020杜拜世界博覽會開幕酒會，果然隨著活動照片一曝光，再次引發了粉絲熱議，「那麼好看的一張臉，拍成這個樣子，也是挺不容易的」、「又見貝雷帽，我以為是舊圖…感人」、「終於有消息了」。

范冰冰活動照曝光，粉絲不捨：連攝影師都請不起？(取自范冰冰粉絲團微博）

范冰冰五官精緻，是大陸演藝圈有名的美女女星之一，如今在這組照片中，范冰冰卻因為構圖加上修圖軟體的關係，導致整個人越看越奇怪，也讓粉絲不滿痛批「是連攝影師都請不起了嗎？」、「救命，高價求專業攝影師好嗎」、「這…構圖實在不行上個原圖算了」、「去買iPhone13吧」、「一言難盡」、「什麼畫素手機拍的」。

范冰冰活動照曝光，粉絲不捨：連攝影師都請不起？(取自范冰冰粉絲團微博）

但也有網友爆料，范冰冰參加活動場內不給拍攝，能拍成這樣已經很不錯了，「現在這種情況還要求這麼多，人美就完事」、「我覺得只要她開心就好了啊」、「今非昔比，有新鮮圖就不錯了」。