華為副董事長兼財務長孟晚舟引渡案有新進展，根據《華爾街日報》報導，在孟晚舟美東時間24日下午視訊出席紐約東區聯邦法院庭訊之前，美國司法部與華為公司達成協議，只要孟晚舟承認銀行詐欺等罪名，美方將會解除對孟晚舟的若干指控，也就是說，在她遭加拿大電子腳鐐拘留近三年後，有機會重獲自由回到回中國。

路透報導，24日孟晚舟原訂視訊出席紐約布魯克林東區聯邦法院庭訊，雖然協議細節尚未公開，不過知情人士指出，孟晚舟團隊正與美司法部方磋商「緩起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）；條件包括美司法部要求她承認部分錯誤行為，同時支付巨額罰款，藉以換取美方停止對她向加拿大聲請引渡和撤銷各相關案件刑事訴訟，讓她獲釋。

據悉，孟晚舟團隊已和美方已磋商多時，美方去年底也提出近似提案，不過當時沒有與孟晚舟團隊達成共識。

據加拿大引渡案庭期，孟晚舟案庭審已於8月結束，加國卑詩省最高法院將在10月21日裁決。

孟晚舟被控因華為違反美國對伊朗禁運，與伊朗作生意，並誤導HSBC（匯豐銀行）違反美國制裁伊朗禁令而遭加拿大扣留至今。