靠腳踏實地谷底翻身不是不可能！大陸揚州一名男子羅國平，23年前事業失敗，背負了30萬人民幣(約130萬台幣)的債務，不得已只能靠著當搓澡工過活還債，未料靠著獨到的技術，如今他不僅債務還清，還在揚州買了3套房，讓萬人驚嘆。

根據《梨視頻》報導，羅國平年輕時經營養殖業，靠著魚蟹賺錢，但在1996年因事業失敗，被30萬人民幣的龐大債務逼得喘不過氣，把吃飯工具的船全部賣了也還不完，只好開始「搓背還債」，養家糊口，生活相當困苦。

但羅國平當上搓澡工後，靠著自己領悟到的獨門搓澡技術，吸引不少客人指名。羅國平說，當時夏天月薪可以賺到2、3000人民幣，冬天因天冷，客人絡繹不絕，一個月就可以進帳1萬人民幣。

羅國平開始成為揚州知名人物，甚至還獲得「搓背大師」名號，債務還清後，收入依舊持續高漲，年收入已經達到20萬人民幣，如今在揚州已經買了3套房，郊外還有一棟別墅正在蓋，就連他自己也不敢置信，直說「真的挺牛的」。

羅國平說，學到了一項專長，就要繼續磨練，越磨越精，對自己絕對沒有壞處。