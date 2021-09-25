各國政府和民間企業今天在一場聯合國（UN）峰會聯合承諾支出超過4000億美元（約新台幣11.1兆元），推動再生能源使用。峰會呼籲加速努力，避免出現災難性氣候變遷。

會中承諾的支出項目，許多先前已宣布過。承諾的內容包括擴大開發中國家電力普及、推廣潔淨烹煮技術以及改善能源效率，作為推動能源系統脫碳化的一環。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100925