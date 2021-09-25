聯合國：官民聯合承諾支出11餘兆 推動再生能源 03:402021/09/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯合國（UN）。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各國政府和民間企業今天在一場聯合國（UN）峰會聯合承諾支出超過4000億美元（約新台幣11.1兆元），推動再生能源使用。峰會呼籲加速努力，避免出現災難性氣候變遷。 會中承諾的支出項目，許多先前已宣布過。承諾的內容包括擴大開發中國家電力普及、推廣潔淨烹煮技術以及改善能源效率，作為推動能源系統脫碳化的一環。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100925 梅克爾長年顧問重批：美英澳聯盟對北約堪稱羞辱 明年健保總額破8000億大關 醫院、西醫基層兩案併陳報衛福部決定 #承諾 #推動 #聯合國 #聯合 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AUKUS爭議未了 強生與馬克宏同意加強合作 22:592021/09/24 國際 CNN：美國聯手3國盯上台海 印度成QUAD的關鍵影響者 17:282021/09/24 國際 印尼同意海域鋪設電纜 自澳洲運太陽能至新加坡 14:512021/09/24 國際 美眾院通過邀台參與環太軍演 外交部：持續深化台美合作 15:192021/09/24 政治 王毅視訊會見聯合國大會主席沙希德 盼為中小國多做實事好事 09:512021/09/24 兩岸 美參院通過人事 康達將任亞太助卿推動美台關係 07:022021/09/24 國際 中市府辦東豐快 第二次用地取得公聽會 17:012021/09/24 區域情報-台中 王毅：重視拜登表態不想冷戰 關鍵要落實 04:102021/09/24 產業財經 以國鐵穹防空系統攔截操太凶要換 美眾院大力贊助近280億 11:042021/09/24 軍事 南韓動畫《薩滿女巫》改編歷史小說 挑戰韓國傳統信仰10月台中國際動畫影展 以華麗影像展開台灣首映 21:132021/09/24 生活 美國務卿籲因應氣候危機 暗指陸應加強投資 15:262021/09/24 國際 國際熱門新聞 孟晚舟未認罪 與美司法部達緩起訴協議 可望獲得釋放返回大陸 - 國際 澳日加挺台加入CPTPP 外媒曝：這國是關鍵 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 全球金融中心指數最新排名 紐約穩居龍頭 - 國際 - 中央社 馬斯克：全球半導體晶片荒只是「短期」問題 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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