美國廣播公司（ABC）前執行製作人羅斯表示，美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫曾在2005年出席派對的場合，性騷擾捏她的臀部。

美聯社報導，克里斯．古莫（Chris Cuomo）是CNN「古莫黃金時間」（Cuomo Prime Time）節目主持人，他曾以新聞工作角色替哥哥安德魯．古莫（Andrew Cuomo）說項而招致批評。安德魯．古莫上月才因被控性騷擾多名女性而辭卸紐約州長。

民主黨籍的安德魯．古莫矢口否認曾不當碰觸女性。

「紐約時報」（The New York Times）今天刊登一篇投書，羅斯（Shelley Ross）在文中表示，當時她與丈夫共同出席派對，克里斯．古莫以熊抱跟她打招呼「同時一支手向下滑緊抓並捏我的臀部」。兩人曾在美國廣播公司新聞網（ABC News）共事，那時羅斯是他的上司。

羅斯說，克里斯．古莫告訴她：「因為妳不再是我的上司，所以我可以這樣對待妳。」而羅斯回答他：「不行，你不可以。」並推開克里斯．古莫，回到丈夫身邊，她老公目睹整個過程。

克里斯．古莫隨後發電郵說，他感到「羞愧」，同時提到最近有個名流因同樣犯行被捕，並向羅斯與她的丈夫道歉。

被要求回應羅斯指控，克里斯．古莫告訴紐約時報：「誠如對方所言，我們的互動本質上並非性方面的，這段往事發生在16年前的公開場合，當時他是美國廣播公司高層，然後我向她道歉，我是真心誠意的。」

克里斯．古莫上個月告訴CNN觀眾，他建議哥哥要懺悔。「我傾聽並提出我的看法，而我給哥哥的建議很簡單且始終一貫：坦承不諱，告訴社會大眾你會改過自新，要懺悔，最後，接受這個事實，重點不在於你的意圖，重要的是別人如何看待你的言行。」

羅斯在紐約時報的投書中表示，克里斯．古莫理應為他的冒犯行徑感到羞愧，「而我如今的疑問仍然是：他是因為他的犯行感到羞愧嗎？或者是因為我丈夫當場目擊讓他感到尷尬？」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100925