由東京奧運男團銀牌得主魏均珩領軍的台灣射箭反曲弓男子代表隊，今在2021世界射箭錦標賽男團銅牌戰，克服對手率先聽牌的龐大壓力，靠著加射以5比4逆轉射下日本鍍銅。

2021世界射箭錦標賽今年在美國楊克頓舉行，2年前荷蘭世錦賽台灣靠著「雷母」雷千瑩射下隊史首面個人對抗賽金牌，女團也首度稱后，寫下隊史最亮麗的一頁，可惜當時男子隊未能添得獎牌。

今年台灣男子代表隊總算找回往日榮光，7月底先在東京奧運奪銀，追平奧運隊史最佳成績，如今又在世錦賽男團再添銅牌，這也是隊史自2007、2015年後，第3度在世錦賽男團摘銅。

本屆世錦賽台灣射箭代表隊3名男子箭客，僅魏均珩是東京奧運奪牌班底，他也曾在2017年世錦賽拿下男子個人對抗賽銀牌，堪稱是陣中的頭號王牌，搭配余冠燐與洪晟皓等兩名好手，3人也如願在世錦賽抱回獎牌。

今天開局台灣先以55比57失守，陷入0比2落後，接下來兩局雖先後以52比52、56比56戰平，總分戰成2比4，也讓對手日本取得「聽牌」優勢。

退無可退的台灣箭客在第4局火力全開，以58比57驚險拿下，也將比數逼成4比4，將透過加射決勝負，這回台灣隊成功把握最後3箭機會，飆出幾近完美的29分，反觀日本隊僅繳出27分，台灣也成功「攔胡」搶下獎牌。1100925