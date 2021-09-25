天主教會今天「明確地」對加拿大原住民1世紀來在天主教寄宿學校受迫害歷史道歉，這些寄宿學校當時由政府設立，目的是為了將原住民同化融入社會主流。

法新社報導，根據聲明，「我們，加拿大天主教主教團（Catholic Bishops of Canada）明確表達我們深切自責與道歉。」

此前，加拿大因發現數以百計無名塚，其中埋藏眾多原住民學童遺骸，他們於1800年代末期至1990年代期間遭當時寄宿學校的校長和老師迫害。（譯者：徐睿承）1100925