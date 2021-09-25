對加拿大寄宿學校原民受迫歷史 天主教會明確道歉 06:442021/09/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大原民寄宿學校遺址 被揭發暗藏數百無名塚。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天主教會今天「明確地」對加拿大原住民1世紀來在天主教寄宿學校受迫害歷史道歉，這些寄宿學校當時由政府設立，目的是為了將原住民同化融入社會主流。 法新社報導，根據聲明，「我們，加拿大天主教主教團（Catholic Bishops of Canada）明確表達我們深切自責與道歉。」 此前，加拿大因發現數以百計無名塚，其中埋藏眾多原住民學童遺骸，他們於1800年代末期至1990年代期間遭當時寄宿學校的校長和老師迫害。（譯者：徐睿承）1100925 電價連七凍 史上最長 工商大戶明年提前實施夏月電價 台中國光里重陽節禮金發放轉帳不群聚 #寄宿學校 #明確 #道歉 #原住民 #歷史 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者憂 去中國化變去歷史化 04:102021/09/24 生活新聞 德國大選 6主要政黨競逐後梅克爾時代 10:202021/09/24 國際 與王力宏聚會挨轟 徐若瑄首度回應：要好好跟大家道歉 14:192021/09/24 娛樂 綠委：因修憲門檻過高而不討論 就浪費一次珍貴的憲政時刻 16:112021/09/24 政治 《基金》鮑爾比市場預期更鷹 伺機調整資產配置 13:432021/09/24 財經 首創原民見學勞動合作社 6大泰雅深度遊程即起開放報名 15:292021/09/24 寶島 雙園抽水站驚爆漏油！員工還在中控室大玩電動 水利處長道歉了 15:572021/09/24 生活 拒認3＋11破口 阿中：講錯主持人道歉 04:102021/09/24 生活新聞 李旼快評》兩種道歉 兩樣心情 13:572021/09/24 快評 拜登、馬克洪熱線 相約10月底會面 04:102021/09/24 話題觀察 中評智庫》道路選擇是海峽兩岸的重大命題（王海良） 12:062021/09/24 海納百川 國際熱門新聞 澳日加挺台加入CPTPP 外媒曝：這國是關鍵 - 國際 孟晚舟未認罪 與美司法部達緩起訴協議 加拿大法院終結聆訊即時釋放 - 國際 加拿大法官終結引渡程序 釋放華為財務長孟晚舟 - 國際 - 中央社 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 「我們被魚擊中了！」 美潛艦與大魚的傳奇對決 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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