加拿大法官今天終結針對華為財務長孟晚舟的引渡程序，下令將她保釋條件解除並釋放她，結束近3年的法律攻防。

法新社報導，加拿大卑詩省最高法院副首席大法官福爾摩斯（Heather Holmes）做出這項裁判前，孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控。（譯者：徐睿承）1100925