加拿大法官終結引渡程序 釋放華為財務長孟晚舟 06:362021/09/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為首席財務官孟晚舟。（圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大法官今天終結針對華為財務長孟晚舟的引渡程序，下令將她保釋條件解除並釋放她，結束近3年的法律攻防。 法新社報導，加拿大卑詩省最高法院副首席大法官福爾摩斯（Heather Holmes）做出這項裁判前，孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控。（譯者：徐睿承）1100925 孟晚舟未認罪 與美司法部達緩起訴協議 加拿大法院終結聆訊即時釋放 《產業》飯店業優惠加碼 搶五倍券復甦商機 #孟晚舟 #終結 #釋放 #華為財務長 #引渡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義展出台美日現代木造建築 黃敏惠偕AIT官員參觀 18:072021/09/24 生活 連任5屆里長 呂春蘭深獲里民愛載 04:102021/09/24 地方新聞 左罵侯友宜右批柯文哲心裡有鬼 花敬群：不蓋社宅讓中央來蓋 20:212021/09/24 政治 國會施壓 美商務部長：必要時對華為將採更多行動 12:352021/09/24 國際 《國際經濟》美商務部長：必須更積極解決晶片荒、必要時收緊華為禁令 11:102021/09/24 財經 「基金隊長」招攬保本投資吸金10億 天逸董座200萬交保 09:342021/09/24 社會 台股有大鍋蓋 老手曝這幾檔趕底小心 下一波主流是它 05:212021/09/24 財經 告別68瀟灑人生 龍劭華長眠三芝 04:102021/09/23 娛樂新聞 《國際產業》供應鏈緊缺 Nike下修全年財測 10:022021/09/24 財經 蔡英文讚基隆高中成國手搖籃 盼打造為青少年羽球訓練中心 12:222021/09/24 生活 美股遇亂流 投資專家轉趨保守 04:102021/09/24 全球財經 國際熱門新聞 澳日加挺台加入CPTPP 外媒曝：這國是關鍵 - 國際 孟晚舟未認罪 與美司法部達緩起訴協議 加拿大法院終結聆訊即時釋放 - 國際 加拿大法官終結引渡程序 釋放華為財務長孟晚舟 - 國際 - 中央社 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 「我們被魚擊中了！」 美潛艦與大魚的傳奇對決 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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