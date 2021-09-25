紙本券預約資訊。(取自五倍券官網)

振興五倍券日前開放民眾數位綁定及加碼券登記，而今(25日)上午9時起，紙本預訂將開跑，民眾可於五倍券官(5000.gov.tw)或四大超商進行紙本券的預訂。

紙本第一梯次預訂自25日起，連續7天皆可進行預訂，時間相當充裕，經濟部特別提醒民眾，在超商預訂後(記得攜帶健保卡)，一定要在該原預訂的超商門市領券，不能到其他門市領取。民眾預訂完成後，得於五倍券官網查詢確認預訂情形，此外，若民眾第一梯次預訂紙本券逾期未至預訂的超商(市)領取，需重新參加第二梯次預訂或選擇綁定數位券。

以下為《中時新聞網》特別整理紙本券預訂相關重要時程：

✔️超商：

第一梯次：9/25-10/01預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(預訂領取皆為每日每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單

◇領取方式：收到簡訊通知或到官網查詢→超商事務機插入健保卡或輸入領券序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取及簽收。(逾期未領可重新數位綁定或改郵局預約領取)

超商預訂紙本五倍券相關流程。(取自五倍券官網)

✔️五倍券官網：

預訂後再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取：

第一梯次：9/25-10/1預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(24小時皆可預訂，每日9:00AM-22:00PM領取)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證

◇領取方式：

收到簡訊通知或到官網查詢→到自己選擇的通路領取。(逾期未領可重新數位綁定或改郵局預約領取)

五倍券官網預訂紙本五倍券相關流程。(取自五倍券官網)

✔️郵局預約：

10/04起預約，10/12開始領取

◇操作方式：

1.至郵局網站→選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼→預約成功

2.電話預約0800-700-199由服務人員協助預約

◇領取方式：全國郵局據點→攜帶健保卡或身分證明文件→資格確認領券簽收→領取五倍券

郵局預訂五倍券紙本券相關重點。(取自五倍券官網)

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