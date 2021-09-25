第九輪BNT今天開打，符合資格的民眾為18歲至22歲、65歲以上和40歲以上的第九類對象，民眾打完BNT有哪些常見的副作用？打完出現哪些症狀應就醫？《中時新聞網》整理出常見的6大問題，供民眾參考。

一、第九輪BNT誰可以打？

第九輪BNT符合資格者可分為3大類，分別是18歲至22歲的年輕人、所有65歲以上的長者，以及40歲以上的第九類對象。

二、哪些人不適合打BNT？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種的疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種。另外，正處於發燒或患有急性中重度疾病的民眾，最好等病情穩定再接種。

三、打BNT常見的副作用？

年滿16歲以上的青少年及成人打完BNT常見的副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（ 62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）、發燒（14.2%），相關症狀多在數天內消失，發燒則會在48小時內緩解。

四、出現哪些症狀快就醫？

若在接種疫苗後出現急性和持續性胸痛、 心悸（心跳不規則或顫動）、暈厥、呼吸急促以及運動耐受不良（走幾步路就會喘或沒力氣爬樓梯）等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，請務必立刻就醫。

五、怎避免暈針症狀發生？

台大醫院小兒感染科醫師李秉穎建議，接種疫苗當天最好不要空腹，另外可以透過聽音樂、看影片或聊天的方式來舒緩緊張的心情，並在打疫苗的時候採取坐姿。

六、國外打第一劑，返台可打第二劑嗎？

無論民眾因為什麼原因在國外打疫苗，返台之後可至地方衛生局登載已經打第一劑疫苗，未來須接種第二劑的時候，衛生局會協助。