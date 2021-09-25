銀行界去年爆發醜聞，1名外商銀行副總裁婚後偷吃多名女子，還偷拍性愛片高達15.8G，遭妻子提告後，他還反控妻子妨害電腦使用、詐欺、侵占等不起訴；不過該妻子事後竟到銀行找到1名與丈夫有染的女同事嗆聲「用鮑鮑換包包嗎」、「香腸好吃吧」，遭對方提告公然侮辱、恐嚇等，而檢方認為不符構成要件，均判不起訴。

1名號稱銀行界劉德華的某外商銀行副總裁去年6月遭妻子爆料在外搞小三、小四，還從婚前開始偷拍與逾十位女性的性愛激戰片，存檔高達15.8G；妻子原先在丈夫包包中發現旅館牙刷，丈夫則解釋約砲失敗，並簽下若再犯須支付100萬元的切結書，不料日後仍被妻子發現眾多私藏的性愛鹹濕片，影片中有女性害羞喊「不要拍啦」，甚至還有1位女子毫無反應，疑似被撿屍。

該妻子之後向多名小三求償破裂，竟找朋友到其中1名與丈夫為同事的小三，到對方辦公室後怒嗆「用鮑鮑換包包嗎」、「香腸好吃吧」，遭對方反控公然侮辱、誹謗、強制、恐嚇等罪；不過妻子稱丈夫在她懷孕、生日時還找小三上床，小三明知對方已婚，還與對方互傳鹹濕簡訊，甚至讓男方出錢報名一起上EMBA。

該小三則控訴該人妻闖到她的辦公室罵了2小時，內容包括「你到底懂不懂禮義廉恥」、「妳老公不知道你們念書念到床上去嗎？」等，人妻甚至威脅要告知小三的親友並散佈影片；檢察官認為，當時2人爭執時是在私人辦公室，不構成公然侮辱、誹謗，且當時錄音檔也聽不出小三有畏懼情緒，該人妻只是要求對方道歉，也無妨害出入辦公室，因此也認定不構成恐嚇、強制等罪，判均不起訴。