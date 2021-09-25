男網友在好市多買到瑕疵時鐘，經理從台北衝彰化換貨，吸引萬人狂讚。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好的產品與售後服務是留下顧客的關鍵，一名網友分享自身經歷，在好市多買了一款日本牌子的時鐘，但回家打開發現有瑕疵，連絡時鐘的代理商，對方隔天竟從台北南下到彰化，只為了換一個全新的時鐘給他，讓他忍不住大讚這服務超貼心，也引發網友熱議，被服務精神感動了，這售後服務也太日本了。

一名男網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，最近在好市多買了麗聲時鐘，結果卻出現秒針行走不順的問題，而麗聲總代理了解狀況後，隔天竟然從台北南下到彰化替他換了一個全新的時鐘。

時鐘廠商的經理也向男網友透露，因為公司擔心他直接拿去好市多退貨，那這個問題好市多也很難對症下藥的解決，才決定要專程南下換回瑕疵品。超貼心的服務讓原PO讚聲連連，直呼這樣的服務態度很了不起，廠商很負責，產品很可以買。

貼文曝光不到1天，就吸引了1.5萬人狂讚，「這個牌子我記住了」、「這售後服務太日本了」、「被這種服務精神感動，下次需要時會列為第一優先」、「台北開到彰化換一個時鐘，這真的沒話說」、「這服務真的推」、「被好市多反應回去才痛苦，不如自己跑一趟，能有效解決又可以提高公司形象何樂不為」。

另有內行網友表示，如果原PO將時鐘直接拿回去辦理退貨，根據好市多的政策規定，就會直接報廢產品，不會退給廠商，因此廠商也不會有機會可以修復問題，因此也有人推測，也許是這樣的政策，讓時鐘公司覺得更麻煩，才會直接派人南下處理。