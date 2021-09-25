陽明海運（2609）擬砸近百億元將總部遷回台北，24日公告「辦公大樓購置徵求」案，大動作向各界徵案引起關注。

據陽明公告，未來總部建物有八大條件，除了售價不高於100億元，也要位於台北市，符合現行建築法規（含耐震、消防安全等設計）；獨棟商（廠）辦建築為優先考量；預計2024年底前可完工的預售屋或屋齡5年以內新成屋；建築規模約9000～12000 坪（不含停車空間）；平面停車位至少200個；有便利交通動線及大眾運輸（鄰近公車站，距離現有或規劃興建捷運站500公尺內為佳）；如為預售屋，須可接受陽明設計變更。徵求期間至10月8日。

地產業者透露，陽明找房消息在去年底就傳開，希望找到合適標的，讓所有單位及子公司合署辦公，提高效率。至於目前陽明的重慶大樓可拿來出租，多了一筆穩定收益來源。

陽明成立時的總部位於台北市懷寧街，1997年曾計劃與建商合建，就搬到南京東路口，卻因為跟地主意見喬不攏，最後搬到閒置的基隆七堵大樓，也就是目前的總部。

由於七堵大樓距離台北太遠，交通不便、攬才不易，陽明早有總部遷回台北的念頭。2004年購入北市重慶北路上南山人壽重慶大樓，供業務部等單位使用。2007年又以14.65億元購入北市內湖大樓，要當公司總部，但因樓地板面積太小作罷。2016年陽明鉅額虧損，內湖大樓被迫出售，搬遷總部遙遙無期。

趁著今年貨櫃航運市場大好，陽明獲利豐厚，把總部遷回台北的念頭再起，已在台北市找尋合適物件。貨櫃三雄房事受關注，萬海航運已先一步砸下37.38億元購入內湖兩棟辦公大樓。