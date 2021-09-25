一位旅美學者「翁達瑞」22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安已被指導教授除名、人稱高「學霸」卻恐是「冒牌的大數據專家」，此文章引起外界關注，但民眾黨24日出示高指導教授李傑親筆簽名的聲明，力證高虹安是其博士生。民眾黨公關長吳怡萱則直言：「請問翁達瑞是誰？出來打球呀！」呼籲媒體協助查證他到底是不是「真人」。

吳怡萱24日在臉書發文表示：「請問翁達瑞是誰？出來打球呀！」吳質疑，這位翁達瑞自稱美國大學教授，卻不以真面目示人，躲在粉專後面進行側翼攻擊，究竟是存什麼居心？吳更諷刺道，媒體朋友在引用翁達瑞的粉專內容出新聞前，「能不能幫忙查證一下他是不是真人呀！」

此文發出後獲得超過1300個讚、120則留言，網友紛紛回應：「美國大學教授？笑死人了！根本是躲在鍵盤裡的塔綠班！」、「果然是塔綠斑，這些側翼+黨媒，假新聞一條龍，被罵綠X只是剛好」、「假名的教授，還有公信力？」「建議高委員可提告，這跟柯文哲帶領公家機關不同，因為這是私領域跟個人權益問題」、「可笑翁達瑞打虹安學歷，他是不知道虹安的學經歷可以打趴綠營一大半嗎」。

針對高虹安的學歷疑雲，民眾黨團24日出示李傑以英文名字Jay Lee署名的聲明，李表示，新聞報導對的指控，令他感到驚訝又失望；高2018年確實在美國辛辛那提大學取得博士學位，只要透過學校系統，就能非常輕易確認相關資訊。