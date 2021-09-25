科學家最新研究發現，通過恰當的指導和練習，和三個小步驟，便可大大提高清醒夢的出現機率。在身心得到休息的同時，也能享受到清醒夢帶來的體驗。

●製造自己的清醒夢

電影 Inception （全面啟動，港譯潛行兇間）中，主人公的造夢能力和對夢境的掌控令人嘆為觀止。然而，藝術畢竟高於生活，可以有無限的想像力，現實世界中，人們大都無法控制自己的夢境，遑論造夢。不過，「清醒夢」（lucid dreams）是個例外——人們會意識到自己正在做夢，也能隨心而塑造夢境。做過清醒夢的人常常將這一經歷形容得又緊張又刺激，讓無緣經歷的人羨慕不已。

最近，澳大利亞阿德萊德大學的研究人員最新發表了一項成果，或許能讓更多的人體驗清醒夢。這一研究以 47 位受試者為研究對象，根據實驗結果，總結出三個小技巧，可以大大提高清醒夢的出現幾率。

●清醒夢技巧

1）每天多次審視身邊環境，看自己是否在做夢。這一點非常簡單，其用意是讓你養成一個習慣，不斷處於一個警覺的狀態，讓你在真正發夢時也能夠自然地審視身邊環境，發現自己正在做夢。

2）形成特定的睡眠方式：睡 5 小時，醒一會兒，再接著睡。這個技巧需要事先計劃好。這個睡眠方式容易讓人進入快速眼動睡眠（REM sleep），在此期間，清醒夢的發生幾率遠高於其他時間。

3）記憶性誘導：在第二步 5 小時睡眠後的清醒間隙，默念重複「下次做夢我會記得我在做夢」，並想像自己正在做清醒夢。這一技巧有點奇怪，但細看之下卻非常顯然。研究人員稱之為「清醒夢的記憶性誘導」（mnemonic induction of lucid dreams，MILD）。

研究人員在 47 名受試者上測試了這三個技巧。一周後，17% 的人做過清醒夢。雖然比例很低，但已經比普通人群中清醒夢的出現比例高很多了。尤其是正確運用第三個技巧的受試者，他們的清醒夢出現幾率更高。再次入睡後的五分鐘內，46% 的人進入清醒夢，遠遠超過正常預期。

●意義與應用

研究人員 Denholm Aspy 博士說，清醒夢的記憶性誘導（MILD）依賴於人的前瞻記憶（prospective memory），即人記得將來要做某件事的能力。重複一個讓自己記得自己在做夢的語句，會在腦海中形成一個意識，讓你記得你在做夢，從而產生清醒夢。（像不像 Inception 裡的陀螺？）

使用 MILD 技巧進入清醒夢的受試者，在第二天出現睡眠不足的情況顯然更少，這意味著清醒夢對睡眠質量並無負面影響。

Aspy 認為，如果能夠可靠地誘導清醒夢，就可以利用清醒夢的好處為人類服務，如治療噩夢，提高體能，或者在清醒夢的情況下進行排練，提高能力。目前，Aspy 正在做進一步研究，讓這些技巧變得更有效。