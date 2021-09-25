資深藝人曹西平，有話直說的性格圈了無數粉絲，常在社群網站分享日常生活的他，對於近來被人關切：「你很辛苦啊，六十多歲了還在工作」，讓他不滿回嗆：「你有本事幫我嗎？沒有本事就不要說廢話」。

曹西平近來被人關切：「你很辛苦啊，六十多歲了還在工作」，他表示自己都幾歲了，這種事還需要外人來提醒嗎？誰不想待在家追劇聽音樂享受就好，強調如果有本事就來幫他，沒有本事就不要說廢話，畢竟憑自己本事工作有什麼不對，不滿外人管太多的他，更直接反擊：「不用你們來教育我？把自己管好就好了吧，窮酸樣」。

曹西平坦言這個社會無聊的人不少，總事很愛管別人的事，他強調：「不用誰來批評，不用誰來指教，更不要在那邊給我下指導棋，先把你家裡的管好就好了，我做我自己我都沒有礙到誰，這就是真正的我」，對此，網友也紛紛回應：「平安健康就是最好的，現代有些人真的是吃太飽很愛酸人、嘴人」、「有時候真的很想揍扁嘴巴欠教育的人」。

對於時事議題相當關心的曹西平，日前曬岀西門町空蕩街景照，表示受到疫情影響，以前都是人潮的觀光勝地，如今空蕩蕩彷彿如死城，甚至出現一波倒閉潮，無奈感嘆：「這個景象非常恐怖，不知道要持續多久，不知道等幾年才能恢復繁榮的景氣」。

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