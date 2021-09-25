空軍近來飛安事故頻傳，似乎應該要上緊螺絲。繼漢光演習前夕有一架F-16V戰機進行訓練時，儀表板故障緊急轉降澎湖馬公，檢修近一個星期後才飛回基地重返戰備。未料前天(23日)上午，嘉義基地又有一架F-16V戰機，在起飛前執行檢查時，因人為疏失造成主起落架收起戰機輕損，空軍調查後，初步為工作不慎引起的意外，強調將會再精進人員訓練。

據了解，該架戰機機號6650的單座戰機，在準備起飛前、完成360度地面檢查時，發現起落架燈號有異，於是由機工長登機檢查，但疑似忘了起落架安全插銷已拔除，進行開車時主起落架意外收上，造成機鼻輕損。

空軍嘉義基地1架F-16V戰機（機號6698），8月11清晨例行飛行訓練起飛離地後，發生座艙罩飛脫的離譜飛安事件，所幸飛行員緊急處置，在空中盤旋一圈後順利降落，並未造成人員與戰機受損，座艙罩也在基地內找到。雖然從起飛到降落僅短短7分鐘，卻是F-16戰機成軍以來，首次發生座艙罩飛脫，空軍調查報告目前尚未出爐，但據了解也與人為疏失有關，飛官也遭停飛一個月處分。

空軍司令部表示，嘉義基地1架F-16 型機，於機庫執行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上，造成飛機輕損、人安。空軍司令部進一步指出，事件肇因經專案小組初步調查結果為工作不慎所致，目前已採取多項精進作為，持續加強本職學能及人員訓練，以防範類案再生。