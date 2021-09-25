名媛楊秀蓉是知名甜點咖啡店總監，2019年她爆出與小她2歲老公已經離婚一年多，她受訪證實並表示兩人還是家人，而兩人育有一對雙胞胎兒子。近日她突然在IG貼出報案單，媒體報導，她先前在網上認識一位名叫「Jennifer」的朋友，卻遭真心換絕情詐騙，讓她為了維護自身權益決定報警。

楊秀蓉近年經營餐飲業有成，2013年與交往6年的男友姊弟戀開花結果，2年前她自曝回歸單身，更指早在2018年雙方就和平分手，她在IG秀出慶生照，意有所指寫下：「單身的我，新的開始，希望大家身體健康、平安順利，我也能夠找到新的對象，New Janet，Go！」

楊秀蓉貼出報案單，控訴遭網友利用欺騙。（圖／翻攝自janetdazzling IG）

今年7月《CTWANT》直擊楊秀蓉和前夫私下生活仍有交集，兩人一同散步返回內湖老家，進了豪宅大廳後，楊秀蓉到了大廳櫃台填寫資料，接著和前夫一起上樓，直到當晚凌晨12點都未見兩人出現。而楊秀蓉近年事業經營有聲有色，除了咖啡廳還有美妝品牌、精品店、精緻廚具等，事業版圖除了台灣，還有大陸、新加坡、英國等。

據《ETtoday星光雲》報導，本月初楊秀蓉就透過公司發表聲明，指出被一名叫做「Jennifer」的網友自稱是她朋友，私下傳訊給她客戶賣盜版商品，為此嚴正警告該女停止行為，否則提告，她表示自己的出發點只是喜歡交朋友，沒想到一時不察害別人因此受到欺騙，以後會小心面對網上遇到的朋友，她更貼出報案單寫下：「我是認真的，不是說說或會不敢露臉再後面罵人的。一切交給法律」。