9月24日下午，不少大陸網友在B站、愛奇藝等視訊平台發現，《奧特曼》（Ultra man，鹹蛋超人）已無法觀看，視訊界面顯示 ：非常抱歉，本視訊可能由於以下原因導致無法正常播放：「視頻鏈接失效，視頻內容不和諧，UP主自行刪除，侵犯他人著作權。」

現代快報報導，多個視訊平台均已無法搜索出《奧特曼》的正片，且評論區已關閉。不少網友認為，此次下架可能與此前有家長舉報《奧特曼》中有暴力犯罪的鏡頭有關。也有一些網友認為，《奧特曼》的下架與江蘇省消保委此前發布的一份調查報告有關。

今年4月6日，江蘇省消保委曾發布《動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告》（下稱《報告》），《奧特曼》是此次調查的21部動畫片之一。

《報告》指出，此次調查的動畫片裡，有近一半均不同程度存在暴力犯罪元素。如《奧特曼》中除奧特曼日常打怪獸情節外，還涉及到持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸等暴力情節。此外，調查的21部動畫片中，涉及陰暗、驚悚、懸疑等鏡頭達123個，其中《奧特曼》中存在43個陰暗黑化元素，佔比34.9％。

此前央視也曾點名《奧特曼》涉及持械、毆打等暴力情節。

對此，大陸廣電總局網絡視聽節目管理負責人員今天（25日）表示，支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規製作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片，堅決抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情節和畫面的動畫片上網播出。兒童和青少年是動畫片的主要受眾群體，各互聯網視聽節目服務機構應辦好「兒童頻道」、「青少專區」，進一步規範節目內容、優化節目編排，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間。