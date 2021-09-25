球迷可以重新看到勇士「浪花弟」克雷湯普生上場的時間終於定案了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，勇士預計讓浪花弟在今年12月宣告傷癒復出，因為勇士並不打算催促他太快復出，新球季的第1個月都不太可能上場。

畢竟克雷湯普生先後因為膝蓋前十字韌帶撕裂、阿基里斯腱撕裂等重傷，已經整整缺席兩年多時間，勇士當然小心翼翼處理他的復出，雖然將讓他參加季前訓練營，所有訓練都將受限，至於全面恢復訓練的時間點，將在稍後才會考慮宣布。

如此一來，克雷湯普生在新球季第1個月上場機會渺茫，也讓喬丹普爾將在新球季初期獲得大量上場時間，直到浪花弟真正傷癒復出，且逐漸找回應有節奏與體能，才有可能讓普爾重新回到板凳磨練，只是勇士隊友都渴望看到浪花弟上場。

勇士總教練科爾也在最近受訪表示，勇士將在新球季沿用小球戰術，「我認為聯盟打法出現很多變化，6、7年前球隊有很多中鋒，但上季最後階段，卓雷蒙格林一直在打5號位，聯盟陣容近年似乎越來越矮、越來越快，所以我們不會跟以往一樣囤積中鋒。」