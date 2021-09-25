網傳木耳富含膠原蛋白，可以讓皮膚光滑、Q彈緊緻，市面上也有許多產品標榜植物性膠原蛋白，這些產品真的含有膠原蛋白嗎？

其實，膠原蛋白只存在動物組織中，木耳並不含有膠原蛋白，黏稠狀的物質是膳食纖維中的水溶性纖維。膠原蛋白是由特殊胺基酸序列組成的結構，在體內為結締組織的主要成分，像是韌帶、皮膚真皮層、角膜都含有膠原蛋白的構造。

在攝取足夠的維生素C狀況下，人體可以自行合成膠原蛋白，但想從飲食中補充膠原蛋白是較困難的，食物中的膠原蛋白因為結構大，無法直接被腸道吸收，需經過酵素切割後才可吸收利用，所以人體很難利用食物中的膠原蛋白。

那木耳Q彈的成分是什麼呢？並不是每一個Q彈的食物都含有膠原蛋白，在木耳中則是水溶性膳食纖維，這是屬於碳水化合物的成分，與膠原蛋白差異甚遠。

不過，雖然木耳沒有含膠原蛋白，但依舊是重要營養素的來源，水溶性纖維在體內可吸收水分，延緩食物消化吸收，除了可抑制飢餓，增加飽足感之外，也可減緩血糖上升作用。而且水溶性纖維是腸道細菌的養分來源，能被腸道細菌發酵利用，有助於維護腸道健康！

除了木耳之外，洋菜、燕麥、菇類、瓜類都是含有豐富水溶性膳食纖維，我們現在膳食纖維攝取量非常不足，所以在飲食中應該多多挑選一些蔬菜，不只可以補充到水溶性膳食纖維，還可以吃到維生素B群等營養素，這些營養素也有助於維護健康的皮膚，所以別因為木耳不含有膠原蛋白就不吃囉！