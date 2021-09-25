1名人妻因為丈夫長年上大夜班、假日也要上班，日前中秋節時獨守空閨，遂到客廳與小叔小酌，沒想到酒過三巡，她深夜時發現小叔睡在沙發上，餘光看到對方的褲襠，竟耐不住慾火摸向褲襠，2人因此發生關係；她說當晚結束後，丈夫白天回家也與她做了1次，等到丈夫上班後，小叔甚至開門進她房間；此不倫關係引發網友討論。

該名人妻在臉書「爆料公社APP-匿名館」發文表示，她的丈夫因為工作關係假日時間經常不在家，日前中秋節她在家中獨守空閨，於是到客廳與小叔小酌一杯，喝完回房睡覺後，半夜再出房門如廁時，發現小叔睡在客廳沙發上，「我順手關燈繞到小叔身邊，瞄到小叔胯下一大包」，當下她雖遲疑了幾秒，最後仍耐不住慾火一把摸去。

「然後劇情就展開了，那個晚上我在小叔房間做了，而且小叔和我都沒有避孕」該人妻開始描述家中之後的變化，當天她與小叔發生關係後，隔天一早丈夫回家也發生床事，而丈夫當晚外出工作後，小叔竟直接敲門進她房門，「我真的克制不了，那比老公厚實的肩膀，床上硬挺的表現、滿足的充實感」，甚至擔心日後懷孕的孩子是小叔的。

其他網友留言說，「妳老公的臉綠了」、「可能酒後衝動阿，也可能你空虛寂寞吧夜深老公不在，難免」、「小孩一定長的很像一家人沒事的」、「妳老公發現的他要怎麼活」，也有網友認為此篇是幻想文。