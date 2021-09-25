據《路透社》24日報導，華為首席財務長孟晚舟已和美國檢方達成緩起訴協議，結束對其銀行詐欺案的指控。此舉將讓孟得以離開加拿大，進而稍稍緩解美國與中國大陸之間的緊張關係。根據加拿大媒體畫面顯示，孟晚舟在溫哥華當庭獲釋後，隨即直奔機場搭機返回深圳。

根據《路透社》照片顯示，孟晚舟應該是搭上由溫哥華機場飛往深圳的大陸航班。報導更指出，長達數年的引渡事件已成為北京與華府關係日益不穩的根源；大陸官員一再表示必須結束此案，好讓世界兩強之間的外交僵局得已落幕。

不過，這項交易也讓美國總統拜登面臨華府內部鷹派的抨擊；他們認為拜登此舉，等於向北京與正處於兩強科技競爭風暴核心的華為舉白旗投降。

2018年12月，孟於溫哥華機場遭逮捕，並遭控於2013年誤導匯豐銀行而觸犯銀行與外匯詐欺。《路透社》引述知情人士說法，指稱孟將於24日晚間返回大陸。

※美司法部仍進行與華為訴訟

就在孟遭逮捕不久後，北京也逮捕2名加拿大人、1名商人與1名前外交官。換言之，孟的逮捕引發兩強間的外交風暴，而加拿大慘遭池魚之殃被捲入糾紛。不過，北京始終否認兩案之間存在任何關聯。

《路透社》報導指出，美國與孟已達成緩起訴協議。美國紐約東區聯邦法院代理檢察官柏克曼(Nicole Boeckmann)證實，針對詐欺全球金融機構一案，孟已坦承其角色並願意負責，進而簽署協議。不過，協議僅與孟有關，美國司法部對華為的司法案件還是在進行中。對此，華為則不與評論。

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美助理檢察官凱斯勒指出，如果孟遵守緩起訴協議中的所有義務規範直至2022年12月，美國政府會撤銷對其控訴。他補充道，孟將擔保後釋放，美國也計畫撤回向加拿大提出的引渡孟晚舟的要求。

孟在聽證會上否認對其指控，而當美國地院法官唐諾利（Ann Donnelly）宣布緩起訴獲准時，孟發出一聲嘆息。隨後加拿大法官簽署釋放另，讓孟正式結束3年的軟禁。消息傳出後，情緒激動的孟擁抱並感謝她的律師。她也感謝法官的公正，並坦露這起案件讓她的生活驚天動地。

※加拿大公民渴望獲釋

除美國與中國大陸的爭議稍稍緩解外，緩起訴協議也讓遭大陸政府拘禁的2名加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），能夠得已獲釋。其中，史佩弗已遭大陸法院判處11年有期徒刑。