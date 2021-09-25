大陸官媒《環球時報》今天（25日）報導，當地時間9月15日，中國駐英國大使鄭澤光原本將在英國議會大廈參加活動並致詞。然而，英國議會做出禁止中國大使進入議會大廈的決定。針對英方的行為，中方已實施對等反制措施。

據中國大陸駐英使館14日發布，鄭澤光原本要參加的這場活動是由英國議會跨黨派中國小組和英中貿協聯合舉辦的夏季招待會，以顯示主辦方重視中英關係、致力於加強對話合作的積極姿態。

但鄧肯·史密斯和湯姆·圖根哈特等5名遭中國制裁的英國下院議員卻在此前一周聯名致信議會下院議長，兩名同樣被制裁的上院議員則致信上院議長，同時就中國大使將應邀參加招待會一事表示抗議。14日，英國議會下院議長和上院議長雙雙做出禁止中國大使進入議會大廈的決定

報導稱，中方今年3月制裁上述議員，是因為英方基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，這些議員都是謊言和虛假信息的惡意傳播者，並聲稱中國制裁是「侵害他們的自由」，是「針對整個英國議會和所有議員、議會委員會的」。

知情人士24日對《環球時報》表示，來而不往非禮也。中方實施對等反制絲毫不讓人意外，「今天的中華人民共和國不是180年前的清王朝，任何人都不要幻想中方會吞下損害國家尊嚴的苦果，英方的錯誤行徑到頭來損害的是英自身形象與信譽，損害的是中英友好交往，損害的是兩國人民的共同利益。」