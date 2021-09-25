【愛傳媒陳朝平專欄】台灣宣布申請加入CPTPP，中國外交部發言人趙立堅9月23日在例行記者會上說，「世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」趙立堅強調，「我們堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織。中方的這一立場是明確的。」

根據上述，關於台灣申請加入CPTPP一案，或可衍生出下列若干情境。

中方反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織，且主張台灣地區是中國不可分割的一部分，那麼，中國申請加入CPTPP理應可以「夾帶」「台灣地區」加入。

或者，既然「台灣地區是中國不可分割的一部分」，中國在申請參加CPTPP時，應該主張，只要中國成功加入CPTPP，台灣地區一體生效，視同加入。

兩岸幾乎同時申請加入CPTPP，對CPTPP會員國而言，是敏感而棘手的政治問題，但不論是中國「夾帶」台灣加入CPTPP或「中國加入、台灣地區自動生效」，CPTPP會員國應可接受。

中國「夾帶」台灣加入或是中國加入，台灣一體適用，形同香港以「中國香港」名義加入APEC的模式，台灣當局、民進黨中央能否接受？

蔡英文說，為加入CPTPP台灣籌備了五年，亦即她上台執政當時，便開始籌備加入。國發會也預估，加入CPTPP後，對台灣經濟效益將成長超過2%。換言之，加入CPTPP勢在必得。不論以何種名義、何種身分加入，都勢在必得嗎？

對CPTPP會員國而言，中國帶台灣入場的模式，爭議最小。台灣加入事在必得，且關係2%的經濟成長，似乎沒有反對的理由。

2016年蔡英文上台時，CPTPP還稱作TPP，且是川普最深惡痛絕的自由貿易協定，蔡英文居然敢在老虎嘴上拔鬚，川普當家時便開始籌備加入CPTPP？

就算蔡英文所言為真。矛盾的是，為什麼民進黨反對兩岸簽署ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）在先？ECFA是多邊自由貿易協定的縮小版，也有為兩岸同時加入大型或多邊自由貿易協定先試先行的設計。

民進黨反對和大陸自由貿易，卻拚力要加入中國也要加入的自由貿易協定?拉進更多夥伴，台灣與大陸貿易更有利可圖？台灣申請加入CPTPP，但是，任何大型自由貿易協定必然會涉及服務貿易、智慧財產權、政府採購甚至競爭政策。

7年前，民進黨鼓動學界和無知學生反對兩岸服貿協定，引爆太陽花暴動。一個連兩岸服貿協定都反對的政黨，真心想要加入CPTPP？中國大陸參加CPTPP後，兩岸的服務貿易就暢通無阻？台灣各級政府採購，能否明目張膽地限制中國大陸的電信、高鐵、電廠、電腦軟體甚至衛星廠商餐與投標嗎？

兩岸若能同步加入CPTPP，台灣真的準備好對等開放大陸農林漁牧產品進口台灣嗎？真的準備好將ECFA中的貿易利益讓渡給CPTPP的其他會員國嗎？

蔡英文說，CPTPP會員國中，日本、新加坡、馬來西亞、越南是台灣前10大貿易夥伴，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

不過，蔡英文卻忘了，中國大陸是台灣最大的貿易夥伴！蔡英文執政以來，刻意挑釁、對抗最大的貿易夥伴，難道有利於全球經貿布局？

當台灣用盡一切手段來反對、仇視、對抗她最大也最重要的貿易夥伴時，CPTPP的會員國如何能相信，台灣會公平對待其他的貿易夥伴呢？兩岸若是同步加入CPTPP，台灣是不是就會放棄反中、仇中、抗中的路線呢？如果不是，那麼，CPTPP幹嘛要自找麻煩，讓「台灣地區」入場呢？

無論美國是否、能否重回CPTPP大家庭，如果，CPTPP批准兩岸同步加入，非但不能減緩中美的衝突，反而讓CPTPP成為美國代理戰爭的戰場，CPTPP何須費事？

解鈴還須繫鈴人，前鈴不解，後鈴又加，前鈴糾纏後鈴，伊於胡底？兩岸申請加入CPTPP，究竟是解藥?還是火藥？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。