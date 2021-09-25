【愛傳媒葉毓蘭專欄】9月24日一早就到立法院，先檢視行政院送來的3+11補充報告有沒有清楚交代3+11破口的決策過程，以及誠懇地向國人道歉；雖然在行政院的補充報告中的確出現「對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。

外界可能會質疑國民黨為何出爾反爾，在蘇貞昌院長提出補充報告後，仍然執意杯葛，但是我認為我們是師出有名，造反有理。今天蘇貞昌院長並沒有因為3+11破口向死亡的國人道歉，仍然堅稱防疫有成，3+11不是破口。

衛福部長陳時中今天在回答媒體詢問時，反問「3+11跟800條人命有什麼關係？」堅稱整個這樣的事件機組14例、家屬12例、諾富特7員工3家屬，又檢驗了1790人接觸者都沒有另外的陽性個案，疫調上也沒有跟後來傳播的有連結，後來的做疫調也沒有跟前面的3+11或諾富特有所連結。

但明明在五月中旬疫情大爆發之後，陳時中就曾經說過：「蘆洲、宜蘭群聚案病毒基因定序結果出爐，與華航諾富特案染疫個案完全一樣，研判各群聚案間可能有關，但還無法找出其中接觸者。」，我們也知道這個病毒，當時叫做英國變種病毒，現在稱為alpha 病毒。

如果現在陳時中還要狡辯3+11跟800條人命無關，難道這些在蘆洲、宜蘭群聚中確診病患體內驗出的病毒，都是本土病毒，不是來自英國的變種病毒？！

為什麼檢討錯誤有這麼困難？為什麼向841條因為新冠肺炎消逝的生命與其家人道歉，有這麼困難？

蔡英文是在6月11日，死亡人數不到400人時就發表談話表示不捨和歉意，但是，國人當時已經覺得總統是為了挺高端股價才出面，因為，她為了拜登的狗Champion，可是第一時間就在推特上悼念。

現在因為疫情已經有841位國人離去，要閣揆和指揮官認錯、道歉，有這麼難嗎？

作者為立委、前警大教授

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