【愛傳媒黃珊珊專欄】14天沒有本土不明感染源案例，但不要再輕忽可能的破口！

疫情減緩，台北市從9月11日開始，已經將近14天沒有出現本土不明感染源案例，這是很多市民朋友及市府同仁一起努力，配合防疫措施下的成果，這段時間，我們花了很大的力氣，才讓疫情得以控制。

好不容易等到這樣的好消息，但9月24日衛生局卻接到民眾的投訴，有社團在進行交接典禮時違反防疫規定，甚至脫下口罩逐桌敬酒，我要再次提醒所有人，千萬不要因為一時的疏忽，不在意，造成可能的疫情破口！

針對這個案子，市府已經發函請業者進行說明，針對離桌敬酒未戴口罩的部分，也同步發函給相關團體，必須在兩週內提出說明，若經過查證屬實，我們也會依據傳染病防治法的相關規定進行開罰。

過去四個月，身為北市的防疫副指揮官，那些忙到昏天暗地的日子我都還記憶猶新，抗疫的過程我們每天都在努力，現在好不容易疫情壓力降低，除了邊境管制一定要守住，國內的大家也不能因此而鬆懈，千萬不能讓生活中的小細節變成下一波疫情可能的漏洞。

回頭看看從5月開始的這波疫情，到底跟3+11有沒有關係？3＋11究竟是不是所謂的破口？3＋11跟800條人命有沒有關係？我想社會自有公斷，人民也自有評斷，不過，英國變種病毒株總不會是天上突然掉下來的！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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