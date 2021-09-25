至今仍堅持不肯施打新冠疫苗的勇士前鋒威金斯，接下來的新球季主場比賽恐怕都打不了！NBA官方25日正式發布聲明，宣告拒絕威金斯所提出的宗教豁免接種疫苗的申請，代表只要他一天不肯接種新冠疫苗，就不可以在勇士主場出場比賽。

「針對舊金山公共衛生部門關於12歲以上公民，在參加當地大型室內活動必須接種新冠疫苗的規定，勇士球員威金斯跟聯盟申請宗教豁免權，我們審查且拒絕這項申請，」NBA官方聲明表示，「在他滿足舊金山接種規定前，將無法出戰勇士主場比賽。」

到現在威金斯仍然不肯透露自己信奉什麼宗教，讓他如此堅持不打新冠疫苗，為了改變他的接種觀念，勇士最近找了一名奧克蘭醫生，跟威金斯當面訴說他所目睹到新冠病毒患者痛苦的死亡過程，可惜威金斯完全不為所動，還是堅持不打疫苗。

如果威金斯因為不打疫苗不能打勇士主場賽事，勇士就會針對他沒打的每場比賽祭出不支薪的罰款，代表他每缺席1場至少損失35萬美元，難怪《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯已經開始呼籲勇士交易威金斯，畢竟他做出的錯誤示範，不僅傷害勇士戰力，也給外界不打疫苗也沒關係的聯想。