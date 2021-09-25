民眾黨立委高虹安遭自稱旅美學者的「翁達瑞」，在臉書指控被指導教授除名、人稱「學霸」卻恐是「冒牌的大數據專家」，但在民眾黨出示高虹安指導教授李傑親筆簽名的聲明後，翁達瑞臉書至今未回應。學者出身、曾任中山大學社科院院長並榮獲終身特聘教授的民眾黨立委張其祿表示，他以學者的身份力挺高虹安，更舉出5點反擊翁達瑞的指控，強調「事實勝於雄辯」。

張其祿24日在臉書發文表示，他在大學教書超過20年，已是特聘教授、曾任系主任、學院院長等職，且同樣也是在美國取得博士學位，故他不僅以學者身份力挺高虹安，更必須以「學者」身份為高釐清事實。

張其祿指出，第一，從未聽聞過論文遭指導教授「除名」的說法，更遑論在CV（Curriculum Vitae）上沒有列出指導學生的姓名及論文名稱，便是對該名學生的「除名」或「不承認此博士生」；第二，在國外取得之學位，皆會經我國駐外使館之文憑驗證，並符合教育部國外學歷認定資格等規範後才能被認定，亦才能做為任職教職、公職，甚至是選舉公報學歷揭示之用，且於相關查詢系統都能查到學位資訊。

第三，指導教授之CV，本來就無規定需要放置受指導學生之姓名與論文名稱，以他個人為例，他從未將指導學生資訊放於CV中，因各種公開的碩、博士論文查詢系統，皆能清楚完整地查詢到他所指導過之學生論文資訊；第四，在理工領域，指導教授與學生在期刊論文上的合作是更重要的學術成就指標，故指導教授CV更有可能將其與學生所共同投稿及刊載之論文放於CV上，而非學生之論文；第五，論文「感謝詞」無關學生與指導教授或口試委員間的受業與研究合作關係。

綜上所述，張其祿強調，此事完全是有心人士的造謠抹黑與人格謀殺，他以學者之姿力挺高虹安，並呼籲勿以訛傳訛，因為事實勝於雄辯。