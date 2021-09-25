43歲美女主播徐湘華在東森電視台工作11年，2008年她與圈外人老公結婚，生下兩子。今(25日)她無預警在臉書發文透露昨天是在東森工作的最後一天，她雖今天不用上班，還是被生理時鐘影響，凌晨3時就起床，有人說她離職原因太衝動，雙魚座的她說：「雙魚座什麼沒有，就是有滿滿的愛與莫名的樂觀，未來的路不會輕鬆，但我會加油！」

徐湘華今發文表示在東森待了11年，因負責早班播報工作，往往都要求自己3時40分起床，沒想到離職後的第一天依舊還是這時間起床，還加上頭痛，自嘲：「該不會這樣的生理時鐘要再陪我11年…」，過去她曾在年代新聞台、華視、超級電視台等工作，當主播當了21年，對於這天來到難免感到不捨。

徐湘華發文。（圖／翻攝自徐湘華臉書）

徐湘華說，因為自己太愛哭，到離職最後一刻依舊低調，她也沒讓觀眾知道，「在臉書支持我的你/妳，原諒我沒能提前告知，打從一個月前提出辭呈，不時出現複雜的情緒，尤其當看到你們留下支持的留言就會內心激動，份外不捨」。有人說她太衝動離開，難道不知道很多人想當主播？徐湘華坦言是衝動下做的決定，至於主因為何很難說清楚，她強調不會就此歸隱家庭，仍會繼續直播和發文，希望大家依舊多多關心。

徐湘華育有兩個兒子。（圖／翻攝自wendyno100 IG）

對於離職後的計畫，徐湘華強調不是因為不缺錢了才回到家庭生活，「我當然缺錢，所以歡迎（拜託）大家提供我打工的機會」，並表示自己會配音，也會分享好東西、參加公益活動，歡迎有適合的機會來找她。最後她更強調不是跳槽而離開東森，而是想要重新分配自己人生的時間，留更多時間給孩子，重新開機自己的人生。見此，網友都驚訝說：「休息夠了，記得再回來播新聞，繼續等妳回來。」、「一打開FB就看到，真是好突然」、「真是太震驚了，早上看妳的新聞看習慣了」、「也太突然了吧！！但是祝福湘華，陪著孩子的日子是會心靈非常滿足的」。