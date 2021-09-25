新北市動保處與新北市立三重高中合作，9月1日提供學校認養5隻無主寵物蛇、蜥蜴，包含球蟒、草原巨蜥、鬆獅蜥等常見爬蟲類，讓學生透過親自參與照顧過程，可培養細心、耐心與責任心，同時無主的寵物也從中得到妥善照顧，三重高中老師顏端佑表示，這些動物，除了是環境教育的好夥伴外，同時也是學生對於生命教育內化的實踐。

動保處表示，爬蟲類因外型特殊且大多因不熟悉其習性而令一般大眾感到害怕，加上他們逃脫能力強大，多數趁飼主門沒關好或某些意外導致逃脫，一旦逃離成功，就容易在大街小巷遊蕩造成民眾恐慌。如有發現家中有逃逸寵物蛇類出沒，可通報動保處前往收容。

這些走失寵物經入所公告後，飼主可透過公告找回自己的寵物，如無飼主出面領回的動物，動保處後續協助尋找一個適合牠們的地方，動保處與三重高中合作，讓寵物蛇及蜥蜴成為生命教育的老師，由學生參與整個照養過程，也對這些特殊的寵物有多一分認識。

顏端佑表示，他一開始只是單純飼養一些蛇或烏龜，後來因為自己興趣關係，加上教學相長，開始飼養兩爬類，也用於教學帶領學生認識平常不常接觸的動物，後來照顧的動物越來越多，在學校內招募有興趣學生前來學習，學生經過訓練跟指導後，在照顧的過程除了培養責任心、耐心及細心外，藉由多項嘗試也可以發掘自己新的興趣。