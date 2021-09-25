1名住戶爆料，她所居住的大樓，同層樓的鄰居疑似為解決「對門相沖」風水煞，竟私自在電梯口空間、2戶中間裝設「塑膠拉門」，讓該住戶怒批自私；而網友也說該電梯口區域屬逃生通道，不得有障礙物，可依法檢舉；據悉，「對門相沖」是因開門氣流影響2戶，導致心神不佳、心煩氣躁，嚴重家人有血光之災，常見化解方法即裝門簾就好。

該名住戶在臉書「爆料公社」發文表示，他們家日前從外地旅遊回來，發現住家樓層電梯口竟被鄰居裝設了「塑膠拉門」，該拉門當場將鄰居的大門，與他們家的大門隔開，讓她怒批該空間是安全逃生門和電梯出入口，竟被鄰居私自占用放置個人物品，該住戶PO文詢問網友是否可以直接由他們拆除。

1名住戶爆料，她所居住的大樓，同層樓的鄰居疑似為解決「對門相沖」風水煞，竟私自在電梯口空間、2戶中間裝設「塑膠拉門」，讓該住戶怒批自私。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友則留言說，「裝拉門重點在哪？很不懂鄰居的思維」、「這可以檢舉工務局，不是消防局，消防局只能限改防礙消防設備操作的空間」、「拍照，直接寄信檢舉，某大樓消防逃生通道有障礙物」、「接下來就會開始擺放鞋櫃、衣櫥、工具櫃了，臺灣很多人都以為買房附門口道路」、「可能鄰居不想門對門，可是公共區域本就不能裝設與堆放」。

其實，「對門相沖」是現代住宅大樓常見現象，像是大門對大門、大門對陽台門等，其形成條件有2，其1是門到門的距離在3米以內，另外是2扇門得在一直線上，風水專家表示，對門相沖是因為2扇門氣流干擾，讓原本寧靜的室內空間變得不安定，使住戶心煩氣躁、口舌是非多、家人情感不和諧等，而最常見的化解方式就是在門口裝上門簾即可。