蘋果iPhone 13正式上市，再度掀起搶購、換機潮。桃園一名「果粉」分享iPhone世紀同框照，稱他從4s等到13，「撐了10年，終於要換新機了」。逾萬人驚呼太狂，怎麼可能一支手機用這麼久，且4s早就無法更新了，結果答案揭曉，原PO自己說出真相。

4s是蘋果創辦人之一的賈伯斯遺作，2011月10月發表，距今10年；iPhone 13則是蘋果最新手機，號稱「史上最貴」。兩者不僅有如祖孫級的世代差異，尺寸大小也差很多。

原PO秀出兩機合照，說他4s用到現在總算等到13，可以換手機了。超過萬名網友猛誇神人，卻也對他4s能用這麼久感到疑惑，就有人直言不可能，「4s已無法更新，如何繼續使用」。

「我開玩笑的啦」，答案揭曉，原來入鏡的4s早壽終正寢，原PO正在使用的是iPhone 6s Plus；不過從6s撐到現在，也真的撐很久。