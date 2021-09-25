各大品牌的旗艦手機陸續登場，而蘋果全新iPhone 13也在昨（24日）正式開放取貨，此次就將實測頂規的iPhone 13 Pro Max，與三星以拍美照著名的旗艦機Galaxy S21 Ultra，在拍照的逆光、對焦，還有夜拍、人像自拍，以及全新的微距功能上作實測比較，更請來主攻紀錄片的大傳系畢業生Sabina來實測兩機主打的錄影功能，讓消費者可根據個人喜歡的效果而入手新機。

iPhone對焦速度提升 三星色彩飽和度高

iPhone 13 Pro Max的逆光拍攝效果。（石欣蒨攝）

三星Galaxy S21 Ultra的逆光拍攝效果。（石欣蒨攝）

iPhone此次不管在前鏡頭或主鏡頭上，逆光處理上均有了相當大的進步，而且在逆光的背景下，對焦速度也相當快，就算是圖中被風吹動的草葦，也能快速對焦，更能拍出細節，在自拍時也能顧及背後的逆光細節以外，人臉也不會黑掉；S21 Ultra的對焦速度也不錯，前後景深的部分更處理得相當明顯，而且草葦的細節比非常仔細之餘，顏色飽和度也更豐富。

iPhone自拍美肌大升級 三星網美必備自拍機

iPhone 13 Pro Max的人像自拍。（石欣蒨攝）

三星Galaxy S21 Ultra的人像自拍。（石欣蒨攝）

iPhone在發表會上就強調，此次自拍功能讓大家都變得更好看，而的確在人像自拍的功能上，不僅維持了iPhone一貫的真實感，更有著比以往更明顯的美肌效果，而且人與背景的景深也表現得相當自然，可是令人相當驚喜的一環，偏好自然自拍的使用者就相當適合；S21 Ultra原本就內建了可手動調整的美肌效果，可是本來就有相當多消費者喜歡的功能，擁有可細節微調如大眼、瘦下巴等的美肌功能以外，也能保有細節及真實原貌，可是網美照必備的功能。

iPhone微距超進化 三星超廣角支援微距

iPhone 13 Pro Max的微距功能效果。（石欣蒨攝）

三星Galaxy S21 Ultra的微距功能效果。（石欣蒨攝）

近年的手機都會開始強調微距功能，而三星早已在S21 Ultra的超廣角鏡頭上支援微距拍攝功能，靠近物件後，轉換至超廣角鏡頭，即能拍出超細微的細節效果，不過在邊緣上較容易因超廣角而扭曲；iPhone今年也終於全新加入了微距拍攝功能，而且使用上比較起來更直覺，只要靠近物件，就算是已經快貼近物件，也能輕鬆對焦、拍出超清晰的微距效果。

iPhone夜景更銳利 三星夜拍底片風

iPhone 13 Pro Max的夜拍效果。（石欣蒨攝）

三星Galaxy S21 Ultra的夜拍效果。（石欣蒨攝）

今年iPhone在夜景拍攝上有著大幅度的升級，雖然在較暗的環境下，還是會有顆粒感，但在夜景模式下拍攝，明顯畫面及線條都比過去更銳利以外，光暗對比也更明顯、色彩也更濃烈，雖然耀光問題還是比起其他品牌手機嚴重，但此次亦已較以往改善許多，至於S21 Ultra在夜拍中效果就明顯較為柔和，在夜景模式下色調也偏向日系、底片的風格，不過在兩機對比下更顯驚喜的是，此次反而三星的夜拍效果更為自然，像月亮的邊緣及光暈、天空及雲彩等跟肉眼所視的更為接近。

iPhone電影級模式拍專屬故事 三星最佳導演拍Vlog超方便

iPhone電影級模式拍專屬故事。（翻攝iPhone畫面）

三星Galaxy S21 Ultra的「最佳導演」功能。（翻攝三星Galaxy S21 Ultra畫面）

近年手機都強調獨家的錄影功能，iPhone就有全新的電影級模式，能夠在錄影時會自動把焦點放在拍攝主體上以外，也會自動將焦點轉移到明顯新移動或入鏡的主體，至於S21 Ultra則有「最佳導演」的錄影模式，能夠同時以3個後置主鏡頭及前置鏡頭，同時進行前後畫面的拍攝，相當適合現今Vlog流行的時代需求。

Sabina實測錄影功能心得：

主攻紀錄片的大傳系畢業生Sabina此次就實測兩機的錄影功能，向來主要以單眼相機拍影片，偶爾會用手機輔助臨時拍紀錄片的畫面，經過此次實測過後就覺得，以前iPhone的畫質及顏色會有落差，但此次就覺得iPhone拍的影像，可以與主要畫面混接，也不會過於突兀，整體顆粒感也比上代少很多，不過缺點就是白天比晚上的錄影表現好，因為遇強光會失焦，光暈也會比較散。至於三星就認為比較適合日常生活錄影使用，因為色彩特別鮮豔，所以很適合在網路社群使用，但與相機的主畫面混接以後，就會顯得較不自然，「不過iPhone的自拍，不僅拍照、連錄影的效果都終於不再過於真實，實在太好了！」