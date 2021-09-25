根據搶先曝光的《美麗島電子報》9月國政民調，總統蔡英文的執政滿意度竟然從55%掉到47.8%，等於掉了7個百分點，而其不滿意度則從43.3%增加為48.4%，多了5個百分點。台北市議員徐巧芯分析指出，蔡英文的民調再度進到死亡交叉，可能就是因為「塔綠班」這個名字爆紅，這也代表社會對網軍側翼出征的反感。

徐巧芯24日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡英文的民調再度進到一個死亡交叉，但是這個月沒有什麼太多的大事，唯一的一件大事可能就是「塔綠班」這個名字爆紅，因此她認為，它代表的是，社會對民進黨網軍側翼出征的反感，比如這邊咬一個、那邊咬一個，昨天咬某個人，今天咬高虹安。以前我們是當家不鬧事，現在民進黨是「我當家，我繼續鬧事，而且我鬧更大」，甚至還是同一群人，到處每天在網路上面鬧事起火。

徐巧芯舉例表示，比如某一個退休美國教授，他的本名叫什麼，沒人知道，可是他取了一個筆名叫做「翁達瑞」，「翁達瑞」看起來有名有姓，但那只是一個筆名而已。因為民眾黨立委高虹安唱了一首「塔綠班之歌」後，翁達瑞出來質疑高虹安的學歷根本就是假的，指她的指導教授李傑沒有把她的名字放在履歷裡面，所以質疑高虹安是被指導教授拋棄的學生；這若是真的，高虹安接下來的新竹市長也不用選了。不過，李傑跳出來打臉，稱高虹安確實是他的學生，並表示他不會那麼無聊，每天把他所有學生的資料，更新到他的履歷上面，所以「翁達瑞」的說法，不攻自破。