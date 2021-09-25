印度神童最新預言曝光！阿南德在21日發布的影片中提到，木星遭不明天體撞擊，這個異象將為世界帶來衝擊，而大陸首當其衝，接下來都會看到大陸經濟動盪，近而導致股市受影響，最慘的是明年（2022年）3至4月可能還有震驚全球的災難發生。

印度神童阿南德21日發布的最新影片中提到，今年6月過後，美國、英國、以色列、與新加坡等疫苗接種率高的國家出現新一波的疫情，正如他先前預言的；而在今年8月、9月至11月期間，木星會進入魔羯座當中，世界恐迎來新的疫情高峰，而世界的經濟與市場約要11月後才有可能好轉，但疫情卻不會就此結束，仍將繼續肆虐。

而近日全球經濟受挫，歐美與香港股市都慘兮兮，大陸恒大集團陷財務危機，引起各界擔心恐成陸版的雷曼兄弟，種種狀況讓不少網友驚呼，印度神童的預言又中了。

阿南德指出，近日天文攝影家拍到一個不明物體撞擊木星表面，此事恰好發生在木星將進入魔羯座的時候，以占星學的角度來看，他認為這件事情會影響到地球。其中受波及最嚴重的將是大陸，接著則是美國和其他的國家。

阿南德透露，接下來幾個月可能會發生很多事情，現在所發生的事情都只是明年3、4月會發生的事件的小拼圖而已。他並表示，接下來會看到大陸經濟動盪，導致經濟和股市受影響，且這個影響並非短期，長期來看，其他經濟體也可能受波及。像是印度本來就有些泡沫化的股市恐會更糟，預估在未來10個月會下滑。

阿南德認為，全球將面臨一個又一個的挑戰，導致經濟疲軟，預估在今年的12月10日以後，會發生一連串影響世界的事件，而明年3、4月的時候，還可能發生震驚全球的系統性災難，對世界造成嚴重的衝擊，我們現在所面臨到的都只是冰山一角。